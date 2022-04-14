Of Aman Nalan... İSTANBUL'U NEDEN TERK ETTİ?

Tutmayın Beni, Of Aman, Bunun Adı Sevda şarkılarıyla bir döneme damga vuran Nalan Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bi Dinle" programına konuk oldu.

Of Aman Nalan, bir dönem yaşadığı rahatsızlığı anlattı.

Nalan, 2013-2016 yıllarında panik atak bozukluğu yaşadığını söyleyerek "Neredeyse bir yıl evden dışarı çıkamadım.

Çıktığımda da titriyor, arabayı kullanamıyordum. Kalp krizi geçiriyormuş gibi hissediyorum.

Ölümden de korkmam aslında. 'Bir şey olacak, öleceğiz' ya da 'Bana bir şey olmazsa onlara olacak' hissiyle bir yıl geçti.

Sonunda üstesinden gelmeye karar verdim. Doktora gittim ve panik atak tedavisi oldum" dedi.

Şarkıcı Nalan ardından Bodrum'a yerleştiğini ve huzuru orada bulduğunu anlattı.

CEM UZAN TEKLİFTE BULUNMUŞ

Of Aman Nalan Cem Uzan itirafıyla da dikkat çekti.

Of Aman Nalan açıklamasında "Sevgili Cem Uzan beni çok seviyor ben de Allah var şimdi çok severim onu.

Demiş ki Nalan'a söyleyin ilk albüm zamanı mahkemesi de var gelsin bizimle çalışsın.

Çok büyük bana çok korktum. Onu da çok seviyordum bir anda başka bir şey ile karşılaşabilirim diye çok korktum ve geri kaçtım" dedi.

Of Aman Nalan bir dönem yasaklılar listesine girdiğini de söyledi.