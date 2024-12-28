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Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum

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İstanbul Nişantaşı'nda gittiği bir kafede makarnaya 580 TL veren oyuncu Nurseli İdiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk halkına başarılar diliyorum" dedi.

Oyuncu Nurseli İdiz önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nda bir mekâna gidip yemek yedi. Ancak sipariş ettiği makarnanın kalitesiz olmasına ve mekanın yüksek fiyatlarına isyan etti.

"TÜRK HALKINA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Nişantaşı'nda bir mekânda Carbonara adında bir makarna siparişi verdik ancak çok sertti, yiyemedim. Çıkışta kedilere ve köpeklere vereceğiz. Şu gördüğünüz makarna 580 TL, toplam hesap ise 730 TL. Bir su 125 TL, 2 çay ise 116 TL. Türk halkına başarılar diliyorum" dedi.

Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

O mekanlarda fiyatların bu şekil olması hepsi sizin suçunuz. Sizin gibi kokoşlar oralara gitmese daha cazip olur.

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Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

EVİNDE YESEYDİN EN FAZLA 50 LİRA TUTARDI ... EĞER BU PARAYI ÖDEDİYSEN TÜRK HALKINA BAŞARI DİLEMEK YERİNE "BEN BİR ENAYİYİM" DESEYDİN DAHA UYGUN BİR CÜMLE KURMUŞ OLURDUN...

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Evinde yap Makarnayi o zaman 2 dakikalik yemek

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Haber YorumlarıMehmet ali Avdan:

makarnayi nisantasinda yiyecegine 50 tl evde yap. 10kisi yer..eger restorana gidiyorsan sikayet etme durumun iyi ...halki kandirmayin....birakin turkiye ilerlesin buyusun...OSMANLI TURKIYE SAVASLARDA SUKREDEREK KAZANDI AMA MAALESEF HERSEYI PARAYA BAGLIYORUZ .... 3UNCU DUNYA SAVASI KAPIMIZDA BIZ HALA MAKARNA HESAPLARI ILE UGRASIYORUZ

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Haber YorumlarıMert Kafkas Sahin:

Yorumlarda bakınca halkın ne kadar kötü ve cahil olduğunu görüyoruz. Güzel bir semtte paran da varsa Kazık yeme hakkın mı var ? Avrupa’da hakkı neyse o fiyata yer içersin. Türkiye’de hem kazik hem kalitesiz Hersey

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

ne yani..? suyu 5 tl'ye,çayı 10 tl'ye,makarnayı da 50 tl'ye mi vereceklerdi..? nişantaşı'nda bir mekanın kirası ne kadar acaba..? sen de suyunu ve makarnanı 3 harfli marketlerden alıp evinde yiyip içseydin..!

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp uyesi ol makarna teskilattan

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

makarna pişeremiyormusun evde ye, paketi 16 tl.

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

moskova pahalı bir şehir ama Türkiye daha pahalı 200gr tavuk döner içi bol malzemeli durum 2 dolar Türkiye devleti ve esnadi soyguncu

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Haber YorumlarıMetin Dalhançer:

Orda kiralar ne kadar haberin varmı

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