Nuri Alço, hastaneden taburcu oluyor
Usta oyuncu Nuri Alço'nun beyin kanaması geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmasının ardından tedavi süreci devam ediyordu. Eşi Burcu Alço, oyuncunun yarın taburcu olacağını açıkladı.
Usta oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.
Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda kalan Alço'nun tedavisi normal odada devam ediyordu.
12 gündür tedavisi süren Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.
Burcu Alço, yaptığı yeni açıklamada oyuncunun yarın taburcu olacağını duyurdu.