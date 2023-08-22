Nuri Alço Fethiye'de tatil yapıyor

Türk sinemasının kötü karakterleriyle tanınan Nuri Alço, eşi ve arkadaşlarıyla Fethiye'ye gelerek tatil yapıyor. Çekimlerine katıldığı filmin yorgunluğunu atmak için Fethiye'yi tercih eden Alço, burada keyifli saatler geçiriyor.

Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan Nuri Alço, eşi ve yakın arkadaşlarıyla geldiği Fethiye'de, Çorum'da çekimlerine katıldığı filmin yorgunluğunu atıyor.

Ölüdeniz'de bir otelde kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu ile tatil yapan ünlü oyuncu Nuri Alço, Çorum'da çekimleri tamamlanan komedi filminin ardından Fethiye'ye geldi. Fethiye balık pazarında bir restoranda eşi Burcu Sezginoğlu ve yakın arkadaşlarıyla fasıl eşliğinde balık yiyerek keyifli saatler geçiren Alço, her yıl tatilini Fethiye'de yaptığını söyledi. Fethiye'deki tatilinin bir hafta süreceğini belirten Nuri Alço, "Çorum'dan geliyorum. Orada güzel ve iddialı bir komedi filmi çektik. Filmde Coşkun Göğen de yer alıyor. Fethiye'yi çok seviyorum. Fethiye ile gönül bağımız ve önemli dostlarımız var. Fethiye Türkiye'nin en güzel doğal yerlerinden biri. Bu balık pazarı da bizim Kumkapı'yı, Beşiktaş çarşısını andırıyor. Güzel, sıcak bir aile ortamındayız" diyerek bölgeyi çok sevdiğini söyledi.

Fethiye Kayaköy'de 1980'li yıllarda bir sinema filmi çektiğini de söyleyen Nuri Alço, "Burada 'Altanlar' filmini çekmiştik. Güzel bir proje olursa mis gibi buram buram sinema kokan Fethiye'de yine çekerim" dedi. - MUĞLA