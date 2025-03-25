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Nuri Alço'dan Cüneyt Arkın itirafı: Kayıt başladığında tam tersini yapardı

Nuri Alço'dan Cüneyt Arkın itirafı: Kayıt başladığında tam tersini yapardı
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Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Nuri Alço, bir YouTube programında yıllar sonra merhum sanatçı Cüneyt Arkın'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Alço, Cüneyt Arkın'ın dövüş sahnelerinde gerçek tokat attığını belirtti. Alço'nun itirafları, Yeşilçam'ın bilinmeyenlerini gözler önüne serdi. Ayrıca, Alço'nun canlandırdığı "gazoza ilaç atan kötü adam" karakterinin, toplumda farkındalık yaratmasına neden olduğunu belirtti.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço, katıldığı bir YouTube programında yıllar sonra merhum sanatçı Cüneyt Arkın'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 80'li yıllarda kötü adam rolleriyle tanınan ve 300'ün üzerinde filmle Türk sinemasına damgasını vuran Alço, samimi itiraflarıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü.

"SENİN SAYENDE ÇOCUKLARIMIZ KURTULDU"

Alço, yıllar boyunca canlandırdığı "gazoza ilaç atan kötü adam" karakterinin, toplumda farkındalık yaratmasına neden olduğunu belirtti. Özellikle ailelerin çocuklarını yabancılardan içecek alırken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduğunu aktaran usta oyuncu, "Şimdi beni gören aileler teşekkür ediyor, 'Senin sayende çocuklarımız kurtuldu' diyorlar" dedi.

"MİMİKLERİMİZ TAMAMEN GERÇEKTİ"

Yeşilçam'a dair bilinmeyenleri paylaşan Nuri Alço, aynı zamanda dönemin aksiyon yıldızı Cüneyt Arkın'la çekimlerde yaşadıkları ilginç anıları da anlattı. Cüneyt Arkın'ın dövüş sahnelerinde gerçek tokatlar attığını ifade eden Alço, "Provada hazırlık yapardık, 'İlk tokadı sağdan vuracağım, sonra karnına soldan tekme atacağım' derdi. Biz de ona göre hazırlanırdık ama kayıt başladığında tam tersini yapardı. O yüzden Cüneyt Abi'yle sahnelerimizdeki tüm yüz mimiklerimiz tamamen gerçekti" diyerek unutulmaz dövüş sahnelerinin gerçeği yansıttığını itiraf etti.

Yeşilçam dönemi ve oyunculuk kariyerine dair samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Nuri Alço, oyunculuğa olan tutkusunu ve geçmişteki unutulmaz anılarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

iki buyuk sanatci...Ayrica Nuri Alco acsaydi bir gazoz fabrikasi daha zengin olurdu... herkes gazozundan icerdi, icirirdi... cok matrak bir marka olurdu...

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Yengesine ilk yürüyen Behlül biliniyor ama gerçekte filmlerde Emrah'ın amcası olan Nuri Alço' dur.

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