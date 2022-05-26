Nur Karaata'dan Çırağan Sarayı'nda Yeni Koleksiyon Daveti

Çırağan Sarayı, rengarenk bir konsept ile sunulan lüks piknik deneyimi ile açık havada, İstanbul Boğazı'nın yanı başında oldukça keyifli bir ortama ev sahipliği yaptı.

Davetliler arasında cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, İdil Fırat, Susanne Aşçı gibi isimler de vardı.

Davet, Nur Karaata'nın Leomaximalism koleksiyonunun mini bir defilesi ile başladı. Toplam 56 parçadan oluşan bu koleksiyonu Nur Karaata'nın online satış sitesinden ulaşabilirsiniz.

Snob Magazin / Magazin