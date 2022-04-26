Nuh'un Gemisi Cudi'de 2 Filminin Özel Gösterimine Yoğun İlgi

Gerçek yerinde filmi çekmenin mutluluğunu yaşadığı söyleyen Yapımcı Bülent Durgun, "Cudi Dağı'ndaki 'Sefine' bölgesinde çekimleri gerçekleştirdik. Yıllardır araştırılan tartışılan Nuh'un gemisini gördük. Filmi izleyen seyircilerimizde gemiyi görecekler" dedi.

"ASKERLİK YAPTIĞIM YERDE FİLM ÇEKTİM"

Zor şartlarda ama keyifli bir film çektiklerini dile getiren Metin Yıldız, "Aslında ben bölgeye yabancı değilim. 1995 yılında Cizre 1.Tank taburunda askerliğimi yaptım. Askerlik yaptığım yerlerde film çektik. Yıllar sonra aynı yerde olmak harika bir duyguydu " dedi.

Yönetmen koltuğunda Gürsel Ateş'in oturduğu yapımda Nuh'un Gemisi'ni araştırmaya gelen Amerikalı ekibin eğlenceli ve dramatik hikayesine, bu kez de belediye başkanlığı seçimleri dahil oluyor.

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