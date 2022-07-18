Nişanlısıyla İlgili Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan 'Kısmetse Olur' adlı programın gelin adaylarından Aycan Varış, geçtiğimiz aylarda iş insanı Burak Öztürk ile nişanlanmıştı.

DÖVMESİ GÜNDEM OLDU

Öztürk, sırtına Varış'ın portre fotoğrafını dövme yaptırdı.

AKILLARA BROOKLYN BECKHAM'I GETİRDİ

Burak Öztürk'ün bu davranışı akıllara David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'ı getirdi. David Beckham ve Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham, eşi Nicola Anne Peltz'in gözlerini ve aşk mektubunu ensesine kazıtmıştı.

AYCAN VARIŞ KİMDİR?

27 yaşındaki Aycan Varış, aslen Çorumlu. Üniversite mezunu olan Varış, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip. Aycan Varış'ın şimdilerde kendisine ait bir organizasyon şirketi vardır. Varış, iş insanı Burak Öztürk ile nişanlıdır.

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