Nişanda horon şov: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka piste çıktı

Güncelleme:
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, ablası Edanur Sancaktutan'ın nişanında sahneye çıkarak aile üyeleriyle horon oynadı. Törene sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte katılan oyuncu, gece boyunca neşeli anlar yaşarken, Aka ise daha sonra piste çıkarak düğün oyunlarına eşlik etti.

Kariyerindeki başarısıyla dikkat çeken Kubilay Aka, özel hayatıyla da gündemde. Kanal D'nin sevilen dizisi "İnci Taneleri"nde Cihan karakterine hayat veren oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile birlikte görüntülendi.

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, ablası Edanur Sancaktutan'ın nişanına sevgilisiyle katıldı. Çiftin uyumu, davetlilerin dikkatini çekti. Başlangıçta tek başına horon oynamaya başlayan Sancaktutan'a kısa süre sonra Kubilay Aka da eşlik etti. İkilinin birlikte sahneye çıkması eğlenceli anlara sahne oldu.

Son dönemde "Son Yaz", "Dünyayla Benim Aramda" ve "Ya Çok Seversen" dizilerinde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran Hafsanur Sancaktutan, aynı zamanda bir şampuan markasının reklam yüzü olarak da öne çıkıyor.

Oyuncu çiftin hem kariyerlerindeki başarıları hem de özel hayatlarındaki uyumlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ettikleri görülüyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
