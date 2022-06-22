Niran Ünsal Çocuklarıyla Birlikte Yunuslarla Yüzdü - Haberler

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Niran Ünsal Çocuklarıyla Birlikte Yunuslarla Yüzdü

Snob Magazin - Magazin
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Niran Ünsal Çocuklarıyla Birlikte Yunuslarla Yüzdü

Niran Ünsal - İbrahim Gugu çifti, çocukları Liva ve Bera'ya sürpriz bir karne hediyesi verdi.

Bodrum Güvercinlik'te Dolphin Park'ta eğitmenler eşliğinde yunuslarla birlikte yüzen Gugu ailesinin, bu şirin canlılarla yaptıkları dansları ve yüzmeleri görülmeyeye değerdi.

Çocuklarını hayvan sever bireyler olarak yetiştirmeyi çok önemseyen ünlü çift, Liva ve Bera'ya asla unutamayacakları bir deneyim yaşattı.

Çocukların yunuslarla olan iletişimleri ise çevredekilerin de kısa sürede ilgisini çekti.

Ünsal, iş yoğunluğu ve konser organizasyonları sebebiyle eşiyle tatil programına katılamayan İbrahim Gugu'ya küçük bir sitem gönderdi.

Niran Ünsal, eşini Bodrum tatiline katılmaya davet etti.

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