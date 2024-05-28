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Nilüfer'in ilk eşi Ali Yeşil Giresunlu hayatını kaybetti

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MÜYAP kurucularından ve şarkıcı Nilüfer'in ilk eşi olan Ali Yeşil Giresunlu'nun vefat ettiği duyuruldu. Giresunlu, Balet Plak ve Müzikaset Ticaret'in de kurucusuydu. Cenazesi ise Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Müzisyen ve prodüktör MÜYAP kurucularından, şarkıcı Nilüfer'in ilk eşi Ali Yeşil Giresunlu hayatını kaybetti. Nilüfer ile 1977'de evlenen ve 1981'de boşanan Giresunlu, Balet Plak ve Müzikaset Ticaret'in de kurucusuydu.

Cenazesi 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü, Zincirlikuyu Camisi'nden öğlen namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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