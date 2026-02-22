Nilperi Şahinkaya, sevgilisinden ne istediğini, doğum günü pastasına yazdırdı
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, 37. yaş gününü sevgilisi Baturalp Bekar ve arkadaşlarıyla kutladı. Şahinkaya'nın doğum günü pastasında, "Ye beni aşkım" yazması dikkat çekti.
- Nilperi Şahinkaya, 37. yaş gününü sevgilisi Baturalp Bekar ve yakın dostlarıyla kutladı.
- Şahinkaya'nın doğum günü pastasında 'Ye beni aşkım' yazıyordu.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, 37. yaş gününü sevgilisi Baturalp Bekar ve yakın dostlarının katıldığı bir partiyle kutladı. Sosyal medya hesabından kutlama karelerini paylaşan Şahinkaya'nın neşeli tavırları dikkat çekerken, hayranlarından çok sayıda tebrik mesajı geldi.
"YE BENİ AŞKIM"
Gecenin en çok konuşulan detayı ise Şahinkaya'nın doğum günü pastası oldu. Üzerinde "Ye beni aşkım" yazılı pastasıyla poz veren oyuncu, bu esprili tercihiyle hem sosyal medyada gündem oldu hem de takipçilerini gülümsetti.
Kaynak: Haberler.com