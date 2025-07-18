Nilperi Şahinkaya'dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem

Geçtiğimiz yıl, beş yıllık birlikteliğini sonlandırarak sevgilisi Emre Yusufi ile yollarını ayıran Nilperi Şahinkaya'nın ismi, ayrılık sonrası birçok meslektaşıyla aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak bu süreçte hiçbir isimle birlikte görüntülenmeyen oyuncu, hakkında çıkan iddialara sessizliğini bozarak net bir yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, önceki gün Bebek'te bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. "Gelin Takımı" filminin senaristi Ayşe Balıbey Tanıl ile öğle yemeği yediğini belirten Şahinkaya, basın mensuplarının sorularını samimiyetle yanıtladı.

Aşk hayatıyla ilgili yöneltilen "Şu an hayatınızda biri var mı?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Şahinkaya, "Yok, annemleyim ben, evde oturuyorum" diyerek özel hayatında kimsenin olmadığını ifade etti.

"HAYATTAKİ ÖNCELİĞİM ANNEM"

Yaz için herhangi bir tatil planı yapmadığını da dile getiren Nilperi Şahinkaya, yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural'ın yanında olduğunu söyledi. "Bu yaz annemle birlikteyim. Doktorların söylediklerini harfiyen uyguluyoruz. Onun yanında olmak benim için çok önemli" sözleriyle, annesinin sağlık durumunun hayatındaki en önemli konu olduğunu vurguladı.