Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Güncelleme:
Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucusu Nihat Doğan, para karşılığında kendisini tehdit ettiğini iddia ettiği bir kuryeye yayın sırasında rest çekti. Doğan "Bağcılar'da benim 500 tane yeğenim var. Oğlum siz manyak mısınız bana gider yapıyorsunuz? Gece yataklarınıza girer kabus olurum. Ölmeyi bayılmak mı zannediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

  • Nihat Doğan, canlı yayında kendisine para karşılığı tehditte bulunduğunu öne sürdüğü bir kuryeye sert çıkış yaptı.
  • Nihat Doğan, Bağcılar'da 500 tane yeğeni olduğunu ve gece yataklarına girerek kabus olacağını söyledi.
  • Nihat Doğan'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu ve yasal boyuta taşınıp taşınmayacağı merak konusu oldu.

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Nihat Doğan, canlı yayında hakkında para karşılığı tehditte bulunduğunu öne sürdüğü bir kuryeye sert çıkıştı. Olayı detaylarıyla anlatan Doğan, kendisine gönderildiğini iddia ettiği mesajlar nedeniyle durumu kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığını söyledi.

"GECE YATAKLARINIZA GİRER KABUS OLURUM"

Yer yer tansiyonun yükseldiği anlarda Nihat Doğan, kurye olduğunu söylediği kişiye yönelik ağır ifadeler kullandı. Ünlü sunucu, " Bağcılar'da benim 500 tane yeğenim var. Oğlum siz manyak mısınız bana gider yapıyorsunuz? Gece yataklarınıza girer kabus olurum. Ölmeyi bayılmak mı zannediyorsunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Doğan'ın canlı yayındaki çıkışı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar söz konusu ifadeleri tartışırken, olayın yasal bir boyuta taşınıp taşınmayacağı merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıeyup iscimen:

pascalı salın bunun üstüne

Haber YorumlarıKumsal Oya:

Uygun bir rehberiniz olmadığında körü körüne hisse senetlerine yatırım yapmayın. Kendi başıma ticaret yapmaya çalışırken çok para kaybettim ama Analist NelsonFY devreye girdiğinden beri büyük karlar elde ediyorum. Onun platformu ve stratejisiyle çalışarak 522 bin dolardan fazla para kazandım. Kendisine her zaman Whatsapp'ta ulaşılabilir: ( 0852-9446-4893 ). rehberlik vermek.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
