Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Nihat Doğan, canlı yayında hakkında para karşılığı tehditte bulunduğunu öne sürdüğü bir kuryeye sert çıkıştı. Olayı detaylarıyla anlatan Doğan, kendisine gönderildiğini iddia ettiği mesajlar nedeniyle durumu kamuoyuyla paylaşmak zorunda kaldığını söyledi.

"GECE YATAKLARINIZA GİRER KABUS OLURUM"

Yer yer tansiyonun yükseldiği anlarda Nihat Doğan, kurye olduğunu söylediği kişiye yönelik ağır ifadeler kullandı. Ünlü sunucu, " Bağcılar'da benim 500 tane yeğenim var. Oğlum siz manyak mısınız bana gider yapıyorsunuz? Gece yataklarınıza girer kabus olurum. Ölmeyi bayılmak mı zannediyorsunuz?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Doğan'ın canlı yayındaki çıkışı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar söz konusu ifadeleri tartışırken, olayın yasal bir boyuta taşınıp taşınmayacağı merak konusu oldu.