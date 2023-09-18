Netflix ve Amazon Prime, Atatürk dizisini yayınlayacak

Disney+'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının konu alındığı Atatürk dizisini yayınlamama kararı son dönemin en çok konuşulan konularından birisi. Özellikle sosyal medya mecralarında firmanın kararı ile ilgili tepkiler çığ gibi büyürken, platforma boykot çağrıları yapılmaya başlandı. Son olarak İbrahim Haskoloğlu'nun haberine göre video akış hizmetinin rakipleri Netflix ve Amazon Prime olaya dahil oldu ve konuyla ilgili gündem olacak bir açıklama yapıldı.

Atatürk dizisi, Netflix ve Amazon Prime tarafından küresel çapta yayınlanıyor

Geçtiğimiz günlerde ünlü gazeteci Fatih Altaylı'nın kendi web sitesinde yayınladığı köşe yazısıyla ortaya attığı Disney+'ın yayınlamadığı Atatürk dizisini Netflix ve Amazon Prime kendi platformlarında küresel çapta yayınlanacak iddiası görünüşe göre resmiyete dökülüyor.

Netflix ve Amazon Prime, Disney +'ın Ermeni lobisi baskısı sonrası yayınlamayacağı Atatürk dizisini kendi platformlarından ortak şekilde tüm dünyada yayınlayacaklarını açıkladılar. pic.twitter.com/7h2W6uY9EG — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) September 17, 2023

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tarafından yapılan kısa süre önce sosyal medya paylaşımında bu iddianın resmiyete döküldüğünün yanı sıra Netflix ve Amazon Prime tarafından ortak bir açıklama yapıldığının altı çiziliyor. Bu kapsamda iki video akış hizmetinin Disney+'ın yayınlamaktan son anda vazgeçtiği Atatürk dizisini globalde ortak bir şekilde yayınlayacağı ifade ediliyor.

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Disney+ Türkiye pazarına geçtiğimiz yıl giriş yaptı. Özellikle içerik kalitesi ve çeşidiyle ülkemizdeki insanlar tarafından heyecanla beklenen platform, son bir yılda Recep İvedik 7 gibi Türk yapımlarıyla abonelerin karşısına çıktı. Ancak platform daha sonra aldığı ani bir kararla bünyesinde tüm Türk içeriklerini kaldırdı.

Bu gelişmeyle beraber yukarıda da belirttiğimiz üzere Atatürk dizisiyle ilgili tartışmalar patlak verdi. Bu noktada Disney+, Atatürk dizisinin platformda yayınlanmamasına karar verdi. Ermeni lobisinin diziyle ilgili yaptığı olumsuz paylaşımların bu kararda etkili olduğu belirtildi.

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