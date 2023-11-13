Netflix Tomb Raider Dizisinin Kamera Arkası Yayınlandı

Netflix geçtiğimiz ay yaptığı duyuruyla bir Tomb Raider dizisi üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Ayrıca dizinin ilk fragmanını da yayınlayan platform, Netflix Geeked Haftası etkinlikleri kapsamında daha fazla detay verdi. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft dizisinin kamera arkası yayınlandı.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Legendary Entertainment ve Powerhouse Animation önümüzdeki haftalarda yayınlanması beklenen Lara Croft dizisinden yeni bilgiler paylaştı. Netflix'in animasyon dizisi için yayınlanan kamera arkası videosu, yaratıcı ekibin Lara Croft'un maceralarını ele aldı.

Son Tomb Raider oyunlarına dayanan animasyon dizisi, Shadow of the Tomb Raider'daki olaylardan sonrasını anlatacak. Oyunlarda Lara'yı Camilla Luddington seslendirirken, Netflix dizisinde Agent Carter ve Marvel Cinematic Universe'deki rolleriyle tanınan Haley Atwell seslendirecek.

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Castlevania serisinin geliştiricisi olarak bilinen Powerhouse Animation, Lara'nın hikayesinin heyecan verici bir yolculuk olacağını ifade etti. Haley Atwell'e ek olarak Lara'nın arkadaşı ve meslektaşı Jonah rolünü ise Earl Baylon canlandıracak.

Videoda gösterilen konsept çizimler Lara'nın snowboard yapacağına, binalar arasında koşacağına ve dünyanın dört bir yanındaki mezarları keşfedeceğine işaret ediyor. 20 yılı aşkın süredir devam eden serinin köklerini kapsayacak Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, bazı sürprizler de içerecek.

Öte yandan Tomb Raider serisi kısa süre önce zamlanan oyunlar listesine katıldı. Böylelikle 2018 yılında piyasaya sürülen Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition fiyatı, yüzde 125 oranında zammın ardından 173 TL'den 389 TL'ye yükseldi. Tüm fiyatlar için bu yazımıza göz atmayı unutmayın.

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