Nesrin Cavadzade Üstsüz Güneşlenme Sonrası Eve Kapandı

Nesrin Cavadzade, Bodrum tatilinde üstsüz güneşlenmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Magazin gündemine oturan bu kareler sonrası kendini eve kapattığı iddia edildi.

Nesrin Cavadzade, bu kez Bodrum tatilinde üstsüz güneşlenmesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncunun magazin gündemine oturan bu kareler sonrası kendini eve kapattığı iddia edildi.

SERE SERPE UZANIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'a tatile giden Nesrin Cavadzade, konakladığı otelin tesisinde plajda güneşlenmek istedi. Tatilin tadını çıkaran ünlü oyuncu, bir süre denize girdikten sonra iskeleye çıkıp, üstsüz şekilde sere serpe uzanıp güneşlendi.

EVE KAPANIP AĞLAMIŞ

Nesrin Cavadzade'nin o anları magazin gündemine bomba gibi düştü. Üstsüz şekilde objektiflere yakalanan güzel oyuncu iddiaya göre krize girdi ve kendini eve kapattı.

10Haber'de yazan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre güzel oyuncu, magazin manşetlerini süsleyen fotoğraflardan sonra 4 gün boyunca evden çıkmayıp sık sık ağlamış.