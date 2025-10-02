Nesrin Cavadzade depresyon ilacını açıkladı

Başarılı oyunculuğu ve samimi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Nesrin Cavadzade, bu kez alışkanlıklarıyla hayranlarını gülümsetti. Ekranlarda güçlü karakterleriyle hafızalara kazınan Cavadzade, depresyon anlarında kendisini iyi hissettiren tek şeyin "lahmacun" olduğunu söyledi.

"Al Yazmalım", "Küçük Ağa", "Bizim Hikaye", "Aşk Tesadüfleri Sever 2" ve "Yasak Elma" gibi projelerdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, özellikle "Şahika" karakteriyle milyonların hafızasına kazınmıştı. Son olarak "Sandık Kokusu" dizisinde rol alan Cavadzade, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

"KÖTÜ HİSSEDİNCE LAHMACUN YERİM"

Kendi yaşamından bir kesiti esprili bir dille paylaşan Cavadzade, hayranlarını şaşırtan şu sözleri dile getirdi: O benim depresyon yiyeceğim. Ne zaman kendimi kötü hissetsem lahmacun yerim. Hürriyet'in haberine göre, ünlü oyuncu, bu alışkanlığının sosyal medyada zaman zaman yanlış yorumlandığını da aktardı, "Lahmacun yediğim herkes sevgilim olarak yazılıyor. Oysa lahmacun benim sadece en sevdiğim yiyecek."

Cavadzade'nin bu samimi itirafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hayranları, "Bizim de depresyon ilacımız lahmacun" ve "Lahmacun ortak paydamız oldu" şeklinde esprili yorumlarla oyuncuya destek verdi.