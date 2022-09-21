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Asmalımescit'te olaylı gece! Nejat İşler, kız arkadaşına saygısızlığı affetmedi

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İstanbul Asmalımescit'te iddialara göre olaylı bir gece yaşandı. Ünlü oyuncu Nejat İşler'in kız arkadaşına saygısızca davranan bir kişi ile tartıştığı ve şahsa uçan yumruk attığı belirtildi.

Blu Tv'de Saygı dizisiyle yıldızı parlayan Nejat İşler, son olarak Tamirhane filminde rol aldı. Asmalımescit'te bir mekanda kavgaya karışan Nejat İşler yanında bulunan kız arkadaşına saygısızca davranan kişiye sinirlendi. İşler resmen uçarak yumruk attı.

SAYGISIZLIK YAPILINCA UÇARAK YUMRUK ATTI

Tv100'den Onur Üçkarışoğlu'nun özel haberine göre müdavimi olduğu bir mekanda eğlenen Nejat İşler, yanındaki kız arkadaşına saygısızca yaklaşan adama çok sinirlendi. 50 yaşındaki ünlü aktör, uçarak adama yumruk attı. Bir anda mekan karıştı.

YERDE YUMRUKLAMAYA DEVAM ETTİ

İşler adamı yere yatırıp yumruklamaya devam etti. Aksiyon filmlerini aratmayan kavgayı araya giren korumalar durdurdu. Nejat İşler dövdüğü kişinin mekandan atılmasının ardından eğlencesine devam etti. Ünlü oyuncunun arkadaşlarına "Bir kadına yapılan saygısızlığı asla kaldıramam" dediği öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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