"Ne zaman kendimi Eser'e bıraksam bebeğimiz oluyor" sözleriyle sansasyon yaratan Berfu Yenenler, asıl linç yeme sebebini anlattı

Oyuncu ve komedyen Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in Miss Turkey 2021 yarışmasının final gecesinde kullandığı ifadeler, günlerce magazin basınından inmemişti. Eşine yönelik "Kendimi ne zaman sana bıraksam bebeğimiz oluyor" diyerek sansasyon yaratan Berfu Yenenler, kendi Youtube kanalında takipçilerinden linç yediği diğer konuları anlattı.

SAHTE HESAP AÇTILAR

Yenenler, adına açılan sahte bir hesaptan "Koca parası yiyorum" şeklinde tweet atıldığını ve tweeti atanın kendisi olduğu sanılarak takipçilerden linç yediğini anlattı.

"BİR AYAKKABIYA 50 BİN TL VERMEDİM DİYE LİNÇ YEDİM"

Yenenler, pahalı ayakkabı giymediği için dahi eleştiriye uğradığı açıklayarak "Bir ayakkabıya 50 bin lira vermediğim için linç yedim" dedi. Fenomen isim ayrıca yediği linçlerden de bahsederek "Burak Özçivit'in oğlu benim oğlumdan yakışıklı diye linç yemiştim" ifadelerini kullandı.

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