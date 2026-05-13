Meslek liseliler 'Hamlet'le sahneye çıktı

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu, William Shakespeare'in klasik eseri 'Hamlet'i modern sahne tasarımı ile başarıyla sundu. Öğrencilerin performansları ve öğretmenlerin emekleri takdir edildi.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu ünlü yazar William Shakespeare tarafından kaleme alınan 'Hamlet' isimli oyunu sahneledi.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sosyal etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Dünya edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan ve yüzlerce kez sahnelenen ünlü Yazar William Shakespeare tarafından kaleme alınan 'Hamlet' isimli oyunu sergiledi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü, dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Hamlet ile seyirci karşısına çıktı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin aylardır büyük emek ve özveriyle hazırlandığı oyun, sanatseverler ile buluştu. Adalet, ihanet, vicdan ve insan psikolojisini etkileyici bir dille ele alan eser, modern sahne tasarımı ve öğrencilerin başarılı performanslarıyla yeniden yorumlandı.

"Sanat insanlığın ortak malıdır"

Oyunun ardından sahneye çıkan Nazilli İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Yıldıray Demir ve Okul Müdürü Faruk Al, öğrencileri kutladı. Şube Müdürü Yıldıray Demir, sanatın insanlığın ortak malı olduğunu ve sanatın birleştirici gücünü hep birlikte deneyimlediklerini ifade ederek emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutladığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHüseyin Tola:

bu oyun projesine harcanan paranın ne kadarı olduğunu merak ediyorum açıkçası çünkü meslek liselerinin bütçesi zaten çok sıkı bizim zamanımızda derslerin materyali bile eksikti şimdi tiyatro filan yapıyorlar bu arada işsizlik oranları artıyor gençler iş bulamıyor bari bu paraları mesleki eğitim ve atölye araçlarına verselerdi daha verimli olurdu bence

Haber YorumlarıTayfur Özer:

Çok güzel bir etkinlik olmuş gerçekten. Meslek liselerindeki çocuklarının bu şekilde sanat ve kültürle buluşması Atatürk'ün ülkemiz için hayal ettiği eğitim anlayışıyla oldukça örtüşüyor. Shakespeare gibi bir klasiği modern bir şekilde sahnelemek de çok değerli bir çalışma. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz böyle etkinlikler aracılığıyla gençlerimize kültürel derinlik kazandırıyor. Bravo dostlar.

Haber YorumlarıHülya Gözde Oktay:

bu tür faaliyetler çok güzel şeyler ama tiyatroya çıkmaktan önce bu çocuklara disiplin ve nizam öğretilmesi lazım bence. sokakta da gördüğüm gençler çok haysiyetsiz davranıyorlar maalesef. eğer sanat yapacaksanız düzgün yapmalısınız yoksa ne anlamı var. bu tiyatro oyunculuğu iş disiplini gereken bir uğraş ve bazı öğrenciler belki o sorumluluğu taşıyamıyor diye düşünüyorum.

