Meslek liseliler 'Hamlet'le sahneye çıktı

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu ünlü yazar William Shakespeare tarafından kaleme alınan 'Hamlet' isimli oyunu sahneledi.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sosyal etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Dünya edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan ve yüzlerce kez sahnelenen ünlü Yazar William Shakespeare tarafından kaleme alınan 'Hamlet' isimli oyunu sergiledi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü, dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Hamlet ile seyirci karşısına çıktı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin aylardır büyük emek ve özveriyle hazırlandığı oyun, sanatseverler ile buluştu. Adalet, ihanet, vicdan ve insan psikolojisini etkileyici bir dille ele alan eser, modern sahne tasarımı ve öğrencilerin başarılı performanslarıyla yeniden yorumlandı.

"Sanat insanlığın ortak malıdır"

Oyunun ardından sahneye çıkan Nazilli İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Yıldıray Demir ve Okul Müdürü Faruk Al, öğrencileri kutladı. Şube Müdürü Yıldıray Demir, sanatın insanlığın ortak malı olduğunu ve sanatın birleştirici gücünü hep birlikte deneyimlediklerini ifade ederek emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutladığını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı