Nagihan Karadere Survivor 2026 için güç topluyor

Nagihan Karadere Survivor 2026 için güç topluyor
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Survivor'un iddialı isimlerinden Nagihan Karadere, 2026 All-Star sezonuna geri dönüş için yoğun bir hazırlık sürecine girdi. "Survivor'dan vazgeçmem, her zamankinden daha hazırım" diyen Karadere, Ağva'daki Göksu Nehri kıyısında kamp kurarak disiplinli antrenmanlarla formunu güçlendiriyor.

Survivor'un iddialı yarışmacılarından Nagihan Karadere, 2026 All- Star sezonuna şimdiden hazırlanmaya başladı. Katılım için görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Karadere, "Survivor'dan vazgeçmem. Tekniklere de açığım, her zamankinden daha hazırım," diyerek geri dönüş sinyallerini verdi.

Nagihan Karadere Survivor 2026 için güç topluyor

Sadece sözleriyle değil, eylemleriyle de bu dönüşe odaklanan Karadere, Ağva'daki Göksu Nehri kıyısında bulunan Acquaverde Otel'i bir kamp alanına çevirdi. Günlerini doğayla iç içe, disiplinli bir antrenman programı eşliğinde geçiriyor.

Karadere, Göksu Nehri'nde kürek çekiyor, kano yapıyor, bisiklet sürüyor ve doğa yürüyüşleriyle kondisyonunu artırıyor. Denizde ise yüzme antrenmanlarına ağırlık vererek formunu güçlendiriyor. Tatil yerine bir Survivor kampı mantığıyla hareket eden Karadere, sessiz ve yoğun hazırlık süreciyle dikkat çekiyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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