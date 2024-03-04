Nagihan Karadere Sakatlandı

Geçtiğimiz hafta kadınlar için yapılan son dokunulmazlık oyununda talihsiz bir kaza meydana geldi. Bir güç oyunu sırasında sergilediği performansla dikkat çeken Nagihan Karadere, oyunun ortasında sakatlandı.

Acılar içinde kıvranmaya başlayan Nagihan'ın dizinden yaşadığı sakatlık herkesi korkuturken, akıllara Nagihan diskalifiye mi olacak sorusunu getirdi.

Sakatlanmasının ardından doktorlar tarafından acil olarak müdahalesi yapılan Nagihan kenara alındı. Nagihan Karadere, "Dizim esnedi! Dizim çıktı, hayır dizim döndü! Yok ya, baksana hocam boşta dizim, baksana dizim çıktı" diyerek ağladı.

Apar topar hastaneye kaldırılan başarılı yarışmacının son 2 oyunda olmaması da izleyiciyi endişelendirdi.

Acun Ilıcalı, gerçekleştirilen konsey esnasında Nagihan Karadere'nin durumu hakkında yarışmacıları bilgilendirdi. "Şu an için iyi bir haber veremiyorum riski devam ediyor. Dizindeki şişin inmesini bekliyoruz, raporlar İstanbul'a gönderildi.

Doktorlarımız tartışıyorlar gelişmeleri gün ve gün söyleyeceğiz talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir anda her şey sona erebilir" diyen Acun Ilıcalı, Nagihan için sürecin riskli olduğunu dile getirdi.