Nagehan Alçı: Rasim'den neler çektim

KRT TV ekranlarında yayınlanan 'Bakış Açısı' programından ilginç anlar yaşandı. Programın biteceği sırada Ümit Zileli, uzun zaman sonra ilk kez rahat bir program yaptığını söyleyerek programın bir diğer konuğu Nagehan Alçı'ya teşekkür etti. Bunun üzerine Alçı da "Sen Rasim'e alışmışsın. Benle program yapınca böyle oluyor" diyerek Zileli'ye espri yaptı.

"RASİM'DEN NELER ÇEKTİM"

Zileli, Rasim Ozan Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı'nın bu yorumu üzerine, "Sahiden neler çektik Rasim'den" dedi. Nagehan Alçı ise, "Ben de neler çektim" sözleriyle karşılık verdi. İkili arasında yaşanan bu güldüren diyalog çok konuşulmaya başlandı.

"BANA ÇOK ŞEY KATTI AMA..."

Rasim Ozan Kütahyalı ile 13 yıllık evliliğini bitiren Nagehan Alçı, "Şikayet etmek istemiyorum, bana çok şey kattı ama beni yordu da. Birbirimize daha benzeyen insanlar olsaydık, hayat daha kolay olurdu" ifadelerini kullanmıştı. Alçı'nın Kütahyalı'dan talep ettiği 40 milyon TL'lik tazminat ise uzun süre konuşulmuştu.