Nadide Sultan, Yılın En İyi Pop Sanatçısı Ödülünü Aldı

Nadide Sultan, sahneden inerken sürpriz bir hediyeyle karşılaştı ve eski arkadaşından gelen altınları görünce şaşırdı.

Sahnede "Yılın En İyi Pop Sanatçısı" ödülünü aldıktan sonra, sunucunun sahneden inerken "Sana bir sürprizimiz var" demesiyle şaşıran Nadide Sultan, eski arkadaşından gelen 5i bir yerdeyi görünce "Düğünümde bile bu kadar altın takılmadı." dedi.

Nadide Sultan ise ödül gecesinden sonra Erdal Ayaydın'ı Sancaktepe'deki AVM'si olan My Sweet Home'da ziyaret ederek iade-i ziyarette bulundu ve teşekkür etti.

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