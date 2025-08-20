Mustafa Konak 'Kıskanmak' Dizisine Katıldı

Mustafa Konak 'Kıskanmak' Dizisine Katıldı
Genç oyuncu Mustafa Konak, Ay yapımın iddialı dizisi "kıskanmak" projesine dahil olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Genç oyuncu yapmış olduğu paylaşımda ay yapım ve kıskanmak dizisinin Instagram hesaplarını etiketleyerek yeni sezonda yer alacağı diziyi hayranlarına duyurdu. Edinilen bilgilere göre Mustafa Konak dizide Mehmet Günsur'un çocukluğu olan Halit karakterini canlandıracağı öğrenildi. Mustafa Konak'ın performansı şimdiden merakla beklenirken, dizinin güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yeni sezona damga vurması hedefleniyor. - İSTANBUL

