Haberler

Mustafa Konak'ın Doğum Günü Kutlaması 'Mehmet: Fetihler Sultanı' Setinde

Mustafa Konak'ın Doğum Günü Kutlaması 'Mehmet: Fetihler Sultanı' Setinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRT 1'in sevilen dizisi 'Mehmet: Fetihler Sultanı' setinde, genç oyuncu Mustafa Konak doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Ekibin hazırladığı pastayla kutlanan doğum gününde, Konak duygularını paylaşarak projede olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Mehmet: Fetihler Sultanı" dizisinin setinde bugün keyifli ve duygusal anlar yaşandı. Dizide Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Şehzade Mustafa karakterine hayat veren genç oyuncu Mustafa Konak, doğum gününde sette sürpriz bir kutlamayla karşılandı.

Genç oyuncu Mustafa Konak, doğum gününü sette kutladı. Yoğun çekim programına rağmen ekip, öğle arasında özel olarak hazırlanan doğum günü pastası ile genç oyuncuya unutulmaz bir an yaşattı. Rol arkadaşları ve set çalışanlarının alkışları eşliğinde pasta kesen Konak, kısa bir teşekkür konuşması yaparak duygularını paylaştı.

Mustafa Konak, sürpriz kutlama sonrası yaptığı açıklamada, "Bu projede olmak benim için büyük bir gurur. Hem tarihimizin en önemli dönemlerinden birinde geçen güçlü bir hikayeyi anlatıyoruz, hem de aile gibi hissettiğim bir ekip ile çalışıyorum. Bugün yanımda olduğunuz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Henüz genç yaşına rağmen birçok dizi ve film projesinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Konak, set disiplinine, rolüne gösterdiği özen ve karaktere kattığı duygusal derinlik ile yapım ekibinden de övgüler almaya devam ediyor.

Başarılı oyuncu, "Mehmet: Fetihler Sultanı" ile tarihi dönem karakterlerinde de başarısını sürdürdüğünü bir kez daha gösteriyor. Özellikle ata binme, kılıç kullanma ve dönemin soylu duruş eğitimleri ile performansını güçlendiren genç oyuncu, sosyal medyada da Şehzade Mustafa karakteri ile yoğun ilgi görüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.