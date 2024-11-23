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Mustafa Ceceli'den ''Hayatınızı anlatan filmde kim oynasın?'' sorusuna sürpriz yanıt

Mustafa Ceceli'den ''Hayatınızı anlatan filmde kim oynasın?'' sorusuna sürpriz yanıt
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Geçtiğimiz akşam İstanbul'da gazino sahnesine çıkan Mustafa Ceceli, ''Hayatınızı anlatan filmde kimin oynamasını isterdiniz?'' sorusuna yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, ''30 yıl sonrayı görmek çok zor ama ben kendi hayatımı kendim oynamayı tercih ederim'' dedi.

2008 yılında Limon Çiçekleri şarkısıyla adını duyuran, 'Eksik' 'Hüsran' 'Maşallah' gibi hit şarkılara imza atan Mustafa Ceceli, önceki akşam İstanbul'un ünlü gazinolarından birinde sahne aldı.

'ÇOK BÜYÜK TRAVMALARIM OLMADI'

Program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Ceceli, 'Hayatınızı anlatan bir film yapılsa kim oynardı?' sorusuna yanıt verdi. Ceceli, ''Beni yarın gömersen birini söyleyebilirim ama 30 yıl sonrayı görmek çok zor. Bugünün koşullarında kim oynar bilmiyorum ama ben kendi hayatımı kendim oynamayı tercih ederim. Hayatımda çok büyük travmalarım olmadı. İnsanların öyle acıları var ki. Bence komik bir şey seyredersiniz acı dolu bir şey seyretmezsiniz yani.'' diye konuştu.

Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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