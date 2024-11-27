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Müslüm Gürses'in Yapay Zeka ile Oluşturulan Albümü Çıkıyor

Müslüm Gürses'in Yapay Zeka ile Oluşturulan Albümü Çıkıyor
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Arabesk müziğin efsanevi ismi Müslüm Gürses'in sesi, yapay zeka teknolojisiyle hayranlarıyla buluşuyor. 'Eskisi Gibi' adlı albüm, Gürses'in daha önce seslendirmediği 10 şarkıyı içeriyor ve çıkış parçası Kenan Doğulu'nun 'Vay be'si olacak.

'Arabesk'in Babası' olarak bilinen Müslüm Gürses'in yapay zeka ile kendi sesinden oluşturulmuş albüm piyasaya çıkıyor.

11 sene önce hayatını kaybeden 'Arabesk'in Babası' olarak bilinen Müslüm Gürses'in sesi, yapay zeka ile sevenleriyle buluşuyor. Gürses'in daha önce hiç seslendirmediği farklı sanatçılar tarafından söylenerek hafızalara kazınan 10 şarkının yer alacağı albümün çıkış parçası Kenan Doğulu'nun 'Vay be'si olacak.

Tüm yasal hakları alınarak gerçekleştirildiği belirtilen 'Eskisi Gibi' albümü Epic Yapım tarafından hazırlandı. Albümün çıkış parçası 'Vay be' 29 Aralıkta dinleyici ile buluşacak. Albüme müzik marketler ve dijital platformlardan ulaşılabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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