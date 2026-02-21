Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar, Kanal D'de cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı sürdürüyor.

SETTE EĞLENCELİ ANLAR

Dizinin son çekimlerinden bir kare, Murat Yıldırım'ın bayılma sahnesinde partnerini kaldıramamasıyla komik bir an ortaya çıkardı. Görüntü, kısa sürede sosyal medyada ilgi topladı ve izleyicilerin yüzünü güldürdü.

Setten gelen bu eğlenceli kare, dizinin samimi ve doğal atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Öte yandan; 'Güller ve Günahlar'ın 'Zeynep'i Cemre Baysel, 'Serhat'ı canlandıran rol arkadaşı Murat Yıldırım'a övgüler yağdırmıştı. Baysel, "İzleyiciler 'Serhat' ile 'Zeynep' arasındaki uyumsuzluğu ve samimiyeti sevdi. Murat ile çalışmak çok keyifli. Doğru zamanda doğru yerde, nokta atışı yapan bir oyuncu. Kendisine bu konuda hayranım" dedi.