Haberler

Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı Haber Videosunu İzle
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Murat Yıldırım, "Güller ve Günahlar" dizisinde bayılma sahnesi sırasında partneri Cemre Baysel'i ilk denemede kaldıramayınca sette komik anlar yaşandı.

  • Murat Yıldırım, Güller ve Günahlar dizisinde bir bayılma sahnesinde partnerini kaldıramadı.
  • Güller ve Günahlar, Kanal D'de cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisidir.
  • Cemre Baysel, Murat Yıldırım'ın doğru zamanda doğru yerde, nokta atışı yapan bir oyuncu olduğunu söyledi.

Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerini paylaştığı Güller ve Günahlar, Kanal D'de cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmayı sürdürüyor.

SETTE EĞLENCELİ ANLAR

Dizinin son çekimlerinden bir kare, Murat Yıldırım'ın bayılma sahnesinde partnerini kaldıramamasıyla komik bir an ortaya çıkardı. Görüntü, kısa sürede sosyal medyada ilgi topladı ve izleyicilerin yüzünü güldürdü.

Setten gelen bu eğlenceli kare, dizinin samimi ve doğal atmosferini bir kez daha gözler önüne serdi.

Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Öte yandan; 'Güller ve Günahlar'ın 'Zeynep'i Cemre Baysel, 'Serhat'ı canlandıran rol arkadaşı Murat Yıldırım'a övgüler yağdırmıştı. Baysel, "İzleyiciler 'Serhat' ile 'Zeynep' arasındaki uyumsuzluğu ve samimiyeti sevdi. Murat ile çalışmak çok keyifli. Doğru zamanda doğru yerde, nokta atışı yapan bir oyuncu. Kendisine bu konuda hayranım" dedi.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFerdi Umutlu:

Hababam Sınıfı filminde Kemal Sunal'ın yerdeki gülleyi kaldıramadığı bir sahne vardı, o aklıma geldi. "Yav kalkmıyo diyom, kaldır diyo." Allah rahmet eylesin.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
65 yaşa müjde! Doğal gaz yönetmeliği sil baştan değişti

65 yaşa müjde! Doğal gaz yönetmeliği sil baştan değişti
Ali Yerlikaya'nın 'bilgi sızdırdığı' iddia edilen danışmanından açıklama var

Yerlikaya'nın bilgi sızdırdığı iddia edilen danışmanından açıklama var
Akşam yattı, sabah kalktığında sesi yoktu! Yediği içtiği akciğerine kaçtı

Akşam yattı, sabah kalktığında sesi yoktu
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti

Savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti