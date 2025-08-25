Murat Dalkılıç Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde Coşku Dolu Bir Konser Verdi

Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan Murat Dalkılıç, şarkıları ve enerjik sahne performansıyla Erzurumlulara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sevilen sanatçı Murat Dalkılıç, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

Erzurumlular ünlü sanatçının, "Adı Yok", "Dut", "Çatlat", "Aşinayız" gibi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarına büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Dalkılıç sahnede yaptığı konuşmada, "Dünyanın en kalabalık festivallerinden bir tanesi Kültür Yolu Festivali'nde yıllar sonra Erzurum'da buluşmak bizim için gerçekten çok keyifli. Birbirimizi tanısak da tanımasak da hepimiz biriz. Hepimiz bu dünyanın vazgeçilmez parçalarıyız. Herkes bizden, biz herkesteniz" diye konuştu. - ERZURUM