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Müjdeli Haberi Bu Sözlerle Verdi

Snob Magazin - Magazin
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Müjdeli Haberi Bu Sözlerle Verdi

Oyuncu Sevda Erginci, önceki gün Akmerkez'de bir eczanede görüntülendi. Güzel oyuncu, soğuk algınlığı yaşadığını ve kendisine ilaç aldığını söyledi. Erginci, 'Seni Kalbime Sakladım' dizisiyle ekranlara döneceğini de müjdeledi. İşte detaylar...

Sevda Erginci, yeni dizisi 'Seni Kalbime Sakladım' hakkında, "Çok tatlı bir romantik komedi dizisi geliyor. Heyecanlıyım. İlk defa romantik komedi yapıyorum. Benim romantik komedi yapmaya ihtiyacım vardı" dedi.

"İNANILMAZ BİR EKİP OLDUK"

Sözlerini sürdüren Erginci, "Dizimiz haziran'ın son haftası yayına girecek. İnanılmaz iyi bir ekip olduk. Bu yıl değişiklik yapıp dram yapmak istemedim. Çok doğru yaptığımı düşünüyorum" diye konuştu.

SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Erginci 1.65 metre boyunda 50 kilo ve Terazi burcudur.

Sevda Erginci sahneye ilk kez Semaver Kumpanya Çocuk Tiyatrosu'nda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunuyla çıktı. İlk TV projesi Koyu Kırmızı ile beraber aynı yıl Veda adlı dizide Lamia karakterine hayat verdi. Genç oyuncu ilk sinema tecrübesini ise Uzaklarda Arama ile yaşadı. Yönetmenliğini Türkan Şoray'ın yaptığı filmde Yağmur Ünal, Mehtap Bayri, Mustafa Uğurlu gibi isimlerle çalıştı.

Bir yıl sonra da yeniden dizi dünyasına dönerek Liseli Sevda rolüne hayat verdi. Burada dik kafalı ve aşık bir kızı canlandıran Erginci büyük beğeni topladı. Genç oyuncu dizinin final kararı almasıyla Ver Elini Aşk dizisi ile ekrana hiç ara vermeden devam etti. Burada da köylü kızını canlandıran Erginci bir kez daha sevenlerine ters köşe yaptı.

Sevda Erginci'nin en çok sevilen karakterlerinden biri de Yasak Elma'da hayat verdiği Zeynep oldu.

Erginci son olarak 'Elkızı' adlı dizide 'Ezo' karakterine hayat verdi.

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