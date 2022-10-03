Müjdeli Haber! Böyle Duyuruldu

Ebru Şahin'in "Hercai" dizisiyle başlayan kariyerindeki yükselişi "Destan" dizisiyle devam etmişti. Bozdağ Film'in çektiği dönem diziside başarılı bir performans sergileyen Şahin'in projenin geçen haftalarda final yapmasının ardından neler yapacağı merak konusu olmuştu.

Temmuz ayında Cedi Osman'la hayatını birleştiren Şahin'in yeni adresi belli oldu.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dünyanın dört bir yanından hayranları olan güzel oyuncu son yıllarda "Masumlar Apartmanı", "Camdaki Kız", "Kırmızı Oda" gibi izlenme rekorları kıran televizyon dizilerine ve birçok ses getiren dijital dizi ve filme imza atan Onur Güvenatam ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun ortak olduğu OGM Pictures'la sıkıştı.

PROJELERDE ROL ALACAK

Şirketle bir yıllık anlaşma yapan Şahin OGM Pictures'ın bu süre boyunca ürettiği içerikler arasından beğendiği projelerde rol alacak.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında; Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ebru Şahin, 27 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, kariyerine adımını 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile attı.

İlk projenin ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin, İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olan Ebru Şahin, Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle şöhrete kavuştu. Şahin son olarak Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat verdi.

EBRU ŞAHİN ÖZEL HAYATI

Ebru Şahin, 1 Temmuz 2022'de basketbolcu Cedi Osman ile evlendi.