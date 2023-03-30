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Muharrem İnce'den Müjdat Gezen'in "Adaylıktan çekil" çağrısına yanıt: Ne yaptığımı biliyorum

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine "Sen aday olduğunda Millet İttifakı oy kaybedecek. Seçim ikinci tura kalacak. Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir" diyerek açık mektup yazan Müjdet Gezen'e cevap verdi. Katıldığı canlı yayında Gezen'i çok sevdiğini belirten İnce, "Ne yaptığımı biliyorum merak etmeyin. O kadar siyasi deneyimim var benim. Hırslarımın peşinde değilim. Egomun peşinde değilim" dedi.

100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TV100 ekranlarında Ece Üner'in sorularını yanıtladı. İnce, kendisine açık mektup göndererek adaylıktan çekilme çağrısında bulunan Müjdat Gezen'e de cevap verdi.

"NE YAPTIĞIMI BİLİYORUM, HIRSLARIMIN PEŞİNDE DEĞİLİM"

Ece Üner'in sorusu üzerine Müjdat Gezen'in kendisine yazdığı açı mektuba yanıt veren Muharrem İnce, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Müjdat ağabeyi çok severim. Mektubunu gördüm, saygılarını iletiyorum kendisine. Çok saygı duyduğum bir sanatçımızdır. Saygılar gönderiyorum kendisine. Mustafa Kemal Paşa yola çıktığında bir kısım insan mandayı savunuyordu, bir kısım insan Paşa'nın maceracı olduğuna inanıyordu. Bir kısım insan Mustafa Kemal Paşa'nın katledilmesi gerektiğini düşünüyordu. Katli Vacib diye fetvalar verildi. Ama o milleti örgütledi ve başardı. Ne yaptığımı biliyorum merak etmeyin. O kadar siyasi deneyimim var benim. Hırslarımın peşinde değilim. Egomun peşinde değilim. Zaman Muharrem İnce'yi haklı çıkaracak. Tıpkı dokunulmazlık konusunda CHP yönetimini dinlemeyip hayır verdiğimde haklı çıktığım gibi. Bu konuda da haklı çıktığımı zaman gösterecek. Zaten siyaset böyle bir şeydir.

MÜJDAT GEZEN: DURUMU AKLININ SÜZGECİNDEN BİR KERE DAHA GEÇİR

İnce'nin adaylık sürecini bir kez daha düşmesi gerektiğini söyleyen Müjdat Gezen, Cumhuriyet'teki köşesinde yayınladığı mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Muharrem İnce... Seni gerçekten sevdiğimi bilirsin. Bir kere içtensin, samimisin. Öğretmensin. Düşündüm taşındım, sana bu mektubu 'Yazayım mı, yazmayayım mı' diye. Sonunda senin dürüstlüğüne olan inancım ağır bastı. Ve yazmaya karar verdim. Bildiğin gibi okulumda yedi yaşından, yetmiş yaşına kadar öğrencim var. Toplam yedi yüz civarında. Bunları velileriyle çarptığın zaman, oldukça kalabalık bir kitle oluşuyor. Hemen hemen tamamının fikri şu ki sen aday olduğunda Millet İttifakı oy kaybedecek. Seçim ikinci tura kalacak. Ve Erdoğan'ın istediği olacak. Oysa tanıdığım kadarıyla, sen iyi bir demokratsın. Durumu aklının süzgecinden bir kere daha geçir. Türkiye kritik bir dönemeçte. Senin gibi vatansever birinin, sonradan zor durumda kalmasını içim hazmedemiyor. Değerli kardeşim bundan sonrası tamamen sana ait. Her iki durumda da yolun açık olsun. Sevgi ve saygılarımla..."

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Yorumlar (2)

Ahmet KARAGOZ:

birisi İnceye çekil diyorsa kesin korkuyordur. ben İncenin yerinde olsam bırak çekilmeyi var gücümle saldırırım ama adam beyefendi. ince ince yapıyor işini

Cevap Yaz11Yayından Kaldır
Yavuz sivas:

Ne yapti bu erdoğan size be bütün islam dusmanlari toplanmış adami yikmak icin uğraşıyor..sirf namaz kılıp kuran okuduğu icin dusmansiniz degilmi?

Cevap Yaz2334Yayından Kaldır
500
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