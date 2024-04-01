Muğla Datça'da Mesut Yar, Rakiplerinin Gerisinde Kaldı
RAKİPLERİNİN GERİSİNDE KALDI
Muğla Datça'da bağımsız aday olan gazeteci ve sunucu Mesut Yar, %7,51 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının gerisinde yer aldı.
RAKİPLERİNİN GERİSİNDE KALDI
Muğla Datça'da bağımsız aday olan gazeteci ve sunucu Mesut Yar, %7,51 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının gerisinde yer aldı.
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