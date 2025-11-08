Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Ekranlarda yer aldığı Arka Sokaklar ve Leyla ile Mecnun gibi iz bırakan yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Müge Boz, bir süredir ekran projelerinden uzak kalsa da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyordu. Boz, son olarak rol aldığı Kalp Estetiği filmiyle beyazperdede yer almıştı. Ünlü oyuncu bu kez Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla anneannesi Fatima Usta'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

"İYİ KALBİN HEP İLHAM OLDU"

94 yaşında yaşamını yitiren anneannesine duyduğu sevgi ve hayranlığı satırlarına taşıyan Boz, duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı, "Mekanın cennet olsun ananeciğim. 94 yaşına kadar bir ömür dolu dolu yaşadın. Torunlarının torunlarını gördün. 'Fatima… ne kadındı be!' diye sevgiyle anarak konuştu arkandan tüm dostların, akrabaların. İyi kalbin, sevgi dolu bir insan oluşun bana hep ilham oluyor."