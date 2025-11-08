Haberler

Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda
Güncelleme:
Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Müge Boz, 94 yaşındaki anneannesi Fatima Usta'nın vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. "İyi kalbin ve sevgi dolu oluşun bana hep ilham oldu" sözleriyle büyük üzüntüsünü dile getiren Boz, paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

  • Müge Boz'un anneannesi Fatima Usta 94 yaşında hayatını kaybetti.
  • Müge Boz, anneannesinin ölümünü Instagram hesabından duyurdu.

Ekranlarda yer aldığı Arka Sokaklar ve Leyla ile Mecnun gibi iz bırakan yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Müge Boz, bir süredir ekran projelerinden uzak kalsa da sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyordu. Boz, son olarak rol aldığı Kalp Estetiği filmiyle beyazperdede yer almıştı. Ünlü oyuncu bu kez Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla anneannesi Fatima Usta'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

"İYİ KALBİN HEP İLHAM OLDU"

94 yaşında yaşamını yitiren anneannesine duyduğu sevgi ve hayranlığı satırlarına taşıyan Boz, duygusal mesajında şu ifadeleri kullandı, "Mekanın cennet olsun ananeciğim. 94 yaşına kadar bir ömür dolu dolu yaşadın. Torunlarının torunlarını gördün. 'Fatima… ne kadındı be!' diye sevgiyle anarak konuştu arkandan tüm dostların, akrabaların. İyi kalbin, sevgi dolu bir insan oluşun bana hep ilham oluyor."

