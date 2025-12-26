Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp ve cinayet iddiası dosyasında, kızını öldürdüğü öne sürülen Ercan Yılmaz canlı yayına bağlandı. Yayın sırasında Yılmaz'ın garip sesler çıkarması ve konuşma tarzı dikkat çekti.

"YA NE DİYOR BU?"

Yılmaz'ın tavırlarına sinirlenen Müge Anlı, "Ya ne diyor bu?" diyerek tepki gösterdi. Anlı'nın Yılmaz'a yönelik sözleri, yayının en çok konuşulan anlarından biri oldu.

"SODA FALAN BİR ŞEY VERİN"

Müge Anlı, canlı yayındaki tepkisini sürdürerek, "Buna bir soda falan bir şey içirin. Gece içen adam sabaha böyle kalır mı kardeşim? Gece içersin sabah ayılırsın. Bunu alın. Soda falan bir şey verin" ifadelerini kullandı.