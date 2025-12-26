Haberler

Müge Anlı konuğunun çıkardığı garip sesleri duyunca dayanamadı: Bunu alın yayından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, kızını öldürdüğü iddia edilen Ercan Yılmaz'ın canlı yayında çıkardığı garip seslere tepki gösteren Müge Anlı, "Ya ne diyor bu?" diyerek çıkıştı. Anlı'nın "Soda falan bir şey verin" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp ve cinayet iddiası dosyasında, kızını öldürdüğü öne sürülen Ercan Yılmaz canlı yayına bağlandı. Yayın sırasında Yılmaz'ın garip sesler çıkarması ve konuşma tarzı dikkat çekti.

"YA NE DİYOR BU?"

Yılmaz'ın tavırlarına sinirlenen Müge Anlı, "Ya ne diyor bu?" diyerek tepki gösterdi. Anlı'nın Yılmaz'a yönelik sözleri, yayının en çok konuşulan anlarından biri oldu.

"SODA FALAN BİR ŞEY VERİN"

Müge Anlı, canlı yayındaki tepkisini sürdürerek, "Buna bir soda falan bir şey içirin. Gece içen adam sabaha böyle kalır mı kardeşim? Gece içersin sabah ayılırsın. Bunu alın. Soda falan bir şey verin" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı

Çocuğa cinsel istismarda bulunan 48 yaşındaki sapık yakalandı
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular
Kritik eşik aşıldı! Dev içecek firması borsaya giriyor

Türkiye'nin dev içecek markası borsaya giriyor