Müge Anlı'dan yürek burkan anlar! Kendisini 6 aylıkken terk eden annesinin fotoğrafını gören genç, fenalık geçirdi

6 aylıkken kendisini terk eden annesini bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan 18 yaşındaki Şevket, canlı yayında zor anlar yaşadı. Canlı yayında ilk kez annesinin fotoğrafını gören Şevket, fenalık geçirdi. Şevket'in yıllardır aradığı annesinin 2016 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eskişehir'de çobanlık yaparak hayatını devam ettiren 18 yaşındaki Şevket Gül, kendisini 6 aylıkken babaannesine bırakarak giden annesini Çiğdem Karadeniz'i bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bugün annesinin fotoğrafını gören Gül, canlı yayında zor anlar yaşadı.

"ANENMİN KOKUSUNU ÇEKMEYİ ÇOK İSTERDİM"

Babası cezaevine girince annesinin kendisini terk ettiğini söyleyen Şevket Gül, "Beni babaannem büyüttü, o öldükten sonra da yalnız kaldım. İnsan kendisini çok yalnız hissediyor. Bir derdim olduğunda anneme anlatmak, bana sarılmasını ve kokusunu içime çekmeyi isterdim. Bir evladı ayakta tutan şey anne sevgisidir" diyerek herkesi duygulandırdı.

ANNESİNİN FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE FENALAŞTI

18 yaşındaki Şevket'in anneannesi, dedesi ve dayısı Müge Anlı'ya ulaşarak gence sahip çıkmak istedi. Anlı da bugünkü canlı yayında Şevket'e hiç görmediği annesinin fotoğrafını hediye etti. İlk kez annesini gören Şevket ise canlı yayında fenalaştı. Şevket'in hiç görmediği annesinin 2016 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Yıllar sona anneannesi, dedesi ve dayısını bulan genç, gözyaşlarına hakim olamadı.