Müge Anlı'da kan donduran itiraf! Canlı yayına çıkıp arkadaşını öldüren kişiyi arıyordu, katil çıktı

Müge Anlı'nın programında ele alınan Erdal Sakız cinayeti aydınlatıldı. Sakarya'da aracında ölü bulunan Sakız'ın, canlı yayına çıkıp hiçbir şey olmamış gibi konuşan arkadaşı Ersin Koç, eşi Lale Koç ve çiftin oğlu program sonrası gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

9 Kasım'da Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde evinden çıkan Erdal Sakız'dan 10 gün boyunca haber alınamamıştı. 19 Kasım tarihinde Sakız, Hendek ilçesi Çam Dağı mevkiinde alanda aracında ölü bulunmuştu. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekiplerince Erdal Sakız'ın tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

CANLI YAYINDA CİNAYETİ KONUŞTULAR

Ekipler araştırmalarını sürdürürken Sakız ailesi Müge Anlı'nın programına çıktı. Anlı Erdal Sakız'ın eşi, oğlu, sevgilisi ve arkadaşlarını canlı yayına çıkararak konuyu derinlemesine inceledi.

KATİL ARKADAŞI ÇIKTI

Konuya ilişkin soruşturmada HTS kayıtları incelendi ve Sakız'ın arkadaşı Ersin Koç eşi Lale Koç ve oğlu S.K. gözaltına alındı. Aile üyelerinin itirafı ise cinayet kısa sürede çözüldü. Lale Koç, Sakız'ın evlerine geldiğini ve kendisini öpmeye yeltendiğini, bu sırada kocasının da Sakız'ı öldürdüğünü söyledi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şahısların jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar getirildikleri Hendek Adliyesi'nde, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.