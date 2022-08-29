MTV ödül gecesinde Maneskin grubunun basçısı frikik verince kanal reklama gitti

MTV Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Maneskin'in performansı sırasında grubun bas gitaristi Victoria De Angelis elbisesinin azizliğine uğradı ve göğüs ucu göründü. MTV performansa sansür uygulayarak reklamlara gitti.

ABD'nin ünlü medya kuruluşu olan MTV'nin her yıl düzenlemiş olduğu MTV Müzik Ödülleri'nde tanınan şarkıcılar ödüllerini aldı. İtalya'dan çıkan glam rock grubu Maneskin de gecede ödülle döndü. Fakat Maneskin'in canlı yayın performansı büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

PERFORMANS SIRASINDA REKLAMA GİTTİLER

Ödül gecesinde Maneskin grubunun bas gitaristi Victoria De Angelis performans sırasında elbisesinin azizliğine uğraması ve göğüs ucunun görünmesi üzerine MTV performansa sansür uygulayarak reklamlara gitti. Bu durum Maneskin hayranlarının tepkisini çekti.

KANALI TOPA TUTTU

Sosyal medya kullanıcıları Maneskin grubunun bas gitaristi Victoria De Angelis için şu ifadeleri kullandı. "Grubun en tesirli performansına sansür uygulandı" diyerek kanalı ve ihmalcileri topa tuttu.