MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, dün akşam verdiği konserde hayranlarını korkuttu. Sahnedeyken şarkısını seslendirdiği sırada bir anda dengesini kaybeden Ortaç, yere düştü. Salonda kısa süreli panik yaşanırken, o anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

DÜŞTÜ, ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM ETTİ

Sahnede bulunan ekip arkadaşları hızla Serdar Ortaç'ın yanına koşarak ünlü şarkıcıya yardım etti. Destekle ayağa kaldırılan Ortaç'ın, yaşadığı talihsiz kazaya rağmen şarkı söylemeye devam etmesi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

"İYİYİM"

Uzun süredir Multipl Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın sağlık durumu, düşme anlarının ardından merak konusu oldu. Konser sonrası kısa bir açıklama yapan Ortaç, hayranlarının içini rahatlattı.

Ünlü şarkıcı, yaşananların sağlık durumuyla ilgili olmadığını belirterek, "Konsere çıkıyorum, bir şeyim yok. Ayağım pervaneye dolandı, o yüzden düştüm. İyiyim, çok iyiyim" ifadelerini kullandı.