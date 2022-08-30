Mor büstiyeriyle ayna karşısına geçen Serenay Sarıkaya yılan dansı yaptı

Cem Yılmaz'la ilişkisini noktalayan Serenay Sarıkaya, bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyor. İlişkilerini başlarda gözlerden uzak yaşayan çift, Sarıkaya'nın doğum gününde aşklarını ilan etmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

TAKİPÇİLERİNE YILAN DANSI

9,4 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından sık sık tatil pozlarını paylaşan Sarıkaya, son olarak yana karşısında yaptığı dansı yayınladı.

YILAN EMOJİSİ KOYDU

Mor büstiyerle ayna karşısına geçen Sarıkaya yılan dansı yaptı. Güzel oyuncu paylaştığı videoya yılan emojisi koydu.