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Mona Lisa Tablosuna Protesto

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Ülkenin tarım politikalarını eleştiren iki protestocu, Mona Lisa tablosuna çorba fırlatarak sağlıklı ve sürdürülebilir gıda talebinde bulundu. Tablo eylemden zarar görmedi.

Leonardo da Vinci'nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosu dünyanın en ünlü sanat eserlerinden biri ve Paris'teki Louvre'da sergileniyor.

Ülkenin tarım politikalarını eleştiren iki protestocunun "Tarım sistemimiz hasta" diyerek ve "sağlıklı ve sürdürülebilir gıda" hakkı talep ederek tabloya çorba fırlattığı bildirildi.

Cam bir vitrin ile korunmuş olan Mona Lisa tablosu, eylemden zarar görmedi.

TABLO BİRÇOK KEZ SALDIRIYA UĞRADI

Mona Lisa tablosu, 1950'lerin başında bir ziyaretçinin asit dökmesinin ardından zarar görmüş ve bu olayın ardından güvenlik camının arkasına alınmıştı.

Ardından 2019 yılında Louvre Müzesi tabloyu korumak için kurşungeçirmez camın daha şeffaf bir formunun yerleştirildiğini açıklamıştı. Tabloya 2022 yılında ise başka bir aktivist pasta fırlatmış ve insanları "Dünya'yı düşünmeye" çağırmıştı.

Ayrıca, 1911 yılında Louvre Müzesi çalışanı olan Vincenzo Peruggia, müzede gece boyunca bir dolapta saklandıktan sonra tabloyu çalmış, 2 yıl sonra İtalya'nın Floransa şehrinde bir antikacıya satmaya çalışırken yakalanmıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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