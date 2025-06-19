Moda Magazin'de tartışma yaratan kıyafetler masaya yatırıldı

Modacı Özkan Karakuşoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Moda Magazin programı, bu hafta birbirinden çarpıcı sahne kıyafetlerine ev sahipliği yaptı. Sanatçıların sahnede tercih ettiği kombinler titizlikle incelendi. Özellikle Ece Seçkin ve Gülşen'in kıyafetleri ağır eleştirilere uğrarken, Gülben Ergen ve Bülent Ersoy gibi isimlerin zarif duruşları övgüyle karşılandı.

ECE SEÇKİN ESTETİĞE AYKIRI BULUNDU: "ON ÜZERİNDEN SIFIR"

Programda en sert eleştirilerden biri Ece Seçkin'in kıyafetine geldi. Transparan etkili sahne kostümünün "ahlaki değerlere aykırı" bulunduğu yorumları yapıldı. Karakuşoğlu, kıyafetin sahneye ve sanatçı duruşuna zarar verdiğini belirtti ve "On üzerinden sıfır" notunu vererek tepkisini net biçimde ortaya koydu.

GÜLŞEN VE HADİSE'YE BENZER ELEŞTİRİ: "GÖZLERİMİZ KANIYOR"

Gülşen'in ultra mini sahne kıyafeti için "Bu bir kıyafet değil" değerlendirmesi yapılırken, Hadise'nin sahnede giydiği mayoya benzeyen elbise için "Binanın dış kaplamasına benzettim" denildi. Her iki sanatçının da stil danışmanlığı almaması eleştirilerek, sahneye çıkarken stil bütünlüğünün gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

EBRU YAŞAR VE GÜLBEN ERGEN TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI

Programda zarafetiyle öne çıkan isimlerden biri Ebru Yaşar oldu. Ancak elbisesinde dikiş ve kesim hatalarına dikkat çekildi. Gülben Ergen'in bayram sahnesi için tercih ettiği çiçek desenli elbisesi ise Özkan Karakuşoğlu'ndan tam not aldı. "İnce işçilik, zarif kumaş seçimi ve stil bütünlüğü başarılıydı" denildi.

BÜLENT ERSOY VE NÜKET DURU'YA DİVA YAKIŞAN ÖVGÜLER

Programın sonunda, sahne zarafetini taşıyan usta sanatçılar öne çıkarıldı. Bülent Ersoy'un doğum günü sahnesinde giydiği renkli kostüm için "Elbise boya dökülmüş gibi görünse de onu taşıyan diva, taşıyabilendir" yorumu yapılırken, Nükhet Duru'nun sahne şıklığı da takdir topladı. "Sahneye çıktığında saygıyı koruyan bir stil çizgisi" ifadesiyle övüldü.