Moda Magazin'de tartışma yaratan kıyafetler masaya yatırıldı

Moda Magazin'de tartışma yaratan kıyafetler masaya yatırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Moda Magazin'de tartışma yaratan kıyafetler masaya yatırıldı
Haber Videosu

Modacı Özkan Karakuşoğlu'nun sunduğu Moda Magazin programında bu hafta Ece Seçkin, Gülşen, Hadise, Hande Yener, Bülent Ersoy ve birçok ünlünün sahne kıyafetleri değerlendirildi. Karakuşoğlu'nun özellikle sahne estetiğine aykırı bulduğu seçimler, programda sert yorumlara konu oldu.

Modacı Özkan Karakuşoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Moda Magazin programı, bu hafta birbirinden çarpıcı sahne kıyafetlerine ev sahipliği yaptı. Sanatçıların sahnede tercih ettiği kombinler titizlikle incelendi. Özellikle Ece Seçkin ve Gülşen'in kıyafetleri ağır eleştirilere uğrarken, Gülben Ergen ve Bülent Ersoy gibi isimlerin zarif duruşları övgüyle karşılandı.

ECE SEÇKİN ESTETİĞE AYKIRI BULUNDU: "ON ÜZERİNDEN SIFIR"

Programda en sert eleştirilerden biri Ece Seçkin'in kıyafetine geldi. Transparan etkili sahne kostümünün "ahlaki değerlere aykırı" bulunduğu yorumları yapıldı. Karakuşoğlu, kıyafetin sahneye ve sanatçı duruşuna zarar verdiğini belirtti ve "On üzerinden sıfır" notunu vererek tepkisini net biçimde ortaya koydu.

GÜLŞEN VE HADİSE'YE BENZER ELEŞTİRİ: "GÖZLERİMİZ KANIYOR"

Gülşen'in ultra mini sahne kıyafeti için "Bu bir kıyafet değil" değerlendirmesi yapılırken, Hadise'nin sahnede giydiği mayoya benzeyen elbise için "Binanın dış kaplamasına benzettim" denildi. Her iki sanatçının da stil danışmanlığı almaması eleştirilerek, sahneye çıkarken stil bütünlüğünün gözetilmesi gerektiği vurgulandı.

EBRU YAŞAR VE GÜLBEN ERGEN TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI

Programda zarafetiyle öne çıkan isimlerden biri Ebru Yaşar oldu. Ancak elbisesinde dikiş ve kesim hatalarına dikkat çekildi. Gülben Ergen'in bayram sahnesi için tercih ettiği çiçek desenli elbisesi ise Özkan Karakuşoğlu'ndan tam not aldı. "İnce işçilik, zarif kumaş seçimi ve stil bütünlüğü başarılıydı" denildi.

BÜLENT ERSOY VE NÜKET DURU'YA DİVA YAKIŞAN ÖVGÜLER

Programın sonunda, sahne zarafetini taşıyan usta sanatçılar öne çıkarıldı. Bülent Ersoy'un doğum günü sahnesinde giydiği renkli kostüm için "Elbise boya dökülmüş gibi görünse de onu taşıyan diva, taşıyabilendir" yorumu yapılırken, Nükhet Duru'nun sahne şıklığı da takdir topladı. "Sahneye çıktığında saygıyı koruyan bir stil çizgisi" ifadesiyle övüldü.

Haberler.com / Şevval Çelik - Magazin
İran yeniden vurmaya başladı! Netanyahu'dan tedirgin eden sözler

İran yeniden vurmaya başladı, Netanyahu'dan tedirgin eden sözler
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir

İsrail kaç gün daha dayanabilir? ABD basınından olay iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu

Ali Koç canlı yayında duyurdu! Mourinho'nun kehaneti gerçek oldu
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız

ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor
Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.