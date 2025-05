Moda Dünyasının Prestijli Gecesi: Met Gala New York'ta Gerçekleşti

MODA dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen 'Met Gala', New York'ta gerçekleşti.

ABD'nin New York kentindeki Metropolitan Sanat Müzesi'nde her yıl gerçekleştirilen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen 'Met Gala', dün akşam New York'ta gerçekleştirildi. Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen etkinliğin bu yılki teması 'Superfine: Tailoring Black Style' oldu.

'2025 Met Gala'nın ev sahipleri Colman Domingo, Lewis Hamilton, LeBron James, ASAP Rocky, Pharrell Williams ve Anna Wintour oldu.