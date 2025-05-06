Moda Dünyasının Prestijli Gecesi: Met Gala New York'ta Gerçekleşti
ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Met Gala, bu yıl 'Superfine: Tailoring Black Style' temasıyla moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak düzenlendi. Etkinliğin ev sahipleri arasında ünlü isimler yer aldı.
MODA dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen 'Met Gala', New York'ta gerçekleşti.
ABD'nin New York kentindeki Metropolitan Sanat Müzesi'nde her yıl gerçekleştirilen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen 'Met Gala', dün akşam New York'ta gerçekleştirildi. Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen etkinliğin bu yılki teması 'Superfine: Tailoring Black Style' oldu.
'2025 Met Gala'nın ev sahipleri Colman Domingo, Lewis Hamilton, LeBron James, ASAP Rocky, Pharrell Williams ve Anna Wintour oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin