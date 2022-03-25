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Minibüste Talk Show!

Snob Magazin - Magazin
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Minibüste Talk Show!

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu ve sunucu Sinan Çalışkanoğlu'nun sessizliğinin sebebi  belli oldu. Dijital dünyaya adım atan Çalışkanoğlu'nun KOP-ART TV adlı Youtube kanalı bu hafta yayına başladı.

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Kanalın içinde yer alan Minibüs adlı eğlence programında birbirinden ünlü konukları ağırlamaya başlayan Sinan Çalışkanoğlu, uzun zamandır üzerinde çalıştığı projesini, hayata geçirmekten dolayı son derece mutlu olduğunu kaydetti.

Programın çekimi tamamlanan bölümlerinde, şimdiye kadar Onur Buldu, Ümit Erdim, Onur Atilla, Doğan Akdoğan ve Chaby Chan gibi ünlü isimler yer aldı.

Sinan Çalışkanoğlu ile Minibüs programı her hafta cuma günü yeni bölümleriyle Youtube ekranlarında olacak.

Minibüste Talk Show!

Minibüste Talk Show!

Snob Magazin / Magazin

Sinan Çalışkanoğlu, Minibüs, Youtube, Magazin, Haberler

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