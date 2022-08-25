Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü oyuncu Mine Tugay'a yönelik ahlaksız taciz

Magazin Haberleri

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Gülümse Kaderine, Medcezir ve Zalim İstanbul gibi sevilen yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından ahlaksız bir tacize uğradı. Tugay daha önce de kendisini defalarca taciz eden kişinin "Gözlerinin bir delisi var" şeklindeki sözlerine "Senden rahatsız oluyorum" diyerek karşılık verdi. Tugay, tacizin devam etmesi durumunda da hukuki yollara başvuracağını dile getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettiren Mine Tugay, son olarak takipçileriyle Instagram hesabı üzerinden soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Mine Tugay, kendisini sürekli taciz eden bir takipçinin sorusu üzerine sinirlendi.

Ünlü oyuncu Mine Tugay'a yönelik ahlaksız taciz

"MAHKEMEDE Mİ GÖRÜŞELİM?"

Takipçisinin "Gözlerinin bir delisi var, biliyor muydun?" sorusuna sert yanıt veren ünlü oyuncu, "Biliyorum maalesef ve senden çok rahatsız oluyorum. Sorunun ne? Mahkemede mi görüşelim?" dedi.

Ünlü oyuncu Mine Tugay'a yönelik ahlaksız taciz

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Mine Tugay İstanbul Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title