Ünlü oyuncu Mine Tugay'a yönelik ahlaksız taciz
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Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Gülümse Kaderine, Medcezir ve Zalim İstanbul gibi sevilen yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından ahlaksız bir tacize uğradı. Tugay daha önce de kendisini defalarca taciz eden kişinin "Gözlerinin bir delisi var" şeklindeki sözlerine "Senden rahatsız oluyorum" diyerek karşılık verdi. Tugay, tacizin devam etmesi durumunda da hukuki yollara başvuracağını dile getirdi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettiren Mine Tugay, son olarak takipçileriyle Instagram hesabı üzerinden soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Mine Tugay, kendisini sürekli taciz eden bir takipçinin sorusu üzerine sinirlendi.
"MAHKEMEDE Mİ GÖRÜŞELİM?"
Takipçisinin "Gözlerinin bir delisi var, biliyor muydun?" sorusuna sert yanıt veren ünlü oyuncu, "Biliyorum maalesef ve senden çok rahatsız oluyorum. Sorunun ne? Mahkemede mi görüşelim?" dedi.