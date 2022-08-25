Ünlü oyuncu Mine Tugay'a yönelik ahlaksız taciz

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Gülümse Kaderine, Medcezir ve Zalim İstanbul gibi sevilen yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından ahlaksız bir tacize uğradı. Tugay daha önce de kendisini defalarca taciz eden kişinin "Gözlerinin bir delisi var" şeklindeki sözlerine "Senden rahatsız oluyorum" diyerek karşılık verdi. Tugay, tacizin devam etmesi durumunda da hukuki yollara başvuracağını dile getirdi.