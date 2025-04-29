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Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah

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Kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Nevra Bilen'e, eşi tarafından üçüncü çocuğu için milyonluk bir araç hediye edildi. Bilen'in paylaşımına Dilan Polat'ın "Hayırlı olsun canım, iyi korkmuyorsun maşallah" şeklinde yorum yapması dikkat çekti.

Kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen ve ani zenginleşmesiyle dikkat çeken Nevra Bilen, eşi tarafından üçüncü çocuğunun doğumu şerefine milyonluk bir araçla ödüllendirildi.

"İYİ KORKMUYORSUN MAŞALLAH"

Ancak asıl dikkat çeken detay, bir dönem aynı iddialarla anılan Dilan Polat'ın yorumu oldu. Polat, Nevra Bilen'in paylaşımına, "Hayırlı olsun canım, iyi korkmuyorsun maşallah" diyerek yorum yaptı. Bu yorum, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine otururken, bazı takipçiler Dilan Polat'ın imalı sözlerini "mesaj içerikli" olarak değerlendirdi.

Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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