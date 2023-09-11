Milyoner'i kazanan Rabia ne kadar para alacak? Vergi uzmanı açıkladı: Eline 804 bin 677 TL geçer

Kim Milyoner Olmak İster'de mücadele eden Rabia Birsen Göğercin, tüm sorulara doğru cevap vererek 1 milyon TL'nin sahibi oldu. Kazanılan 1 milyonluk ödülün vergi kesintileri sonrası ne kadar kalacağıyla ilgili bir açıklama yapan vergi uzmanı, "%20'lik İntikal Vergisi Kesintisi ile 804 bin 677 TL eline geçecektir" dedi.

24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz hafta Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olmuş ve son soruya kadar gelmişti. 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Göğercin, dün son soru için mücadele etti ve büyük ödülün sahibi oldu. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise yarışmanın ardından yaptığı paylaşımda Göğercin'in vergi kesintisinden dolayı eline 804 bin 677 TL geçeceğini söyledi.

1 MİLYON TL KAZANDI

Sempatik tavırları ve başarısıyla adından söz ettiren Rabia Birsen Göğercin,"Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusuna "V" doğru cevabını vererek 1 milyon TL'nin sahibi oldu. Yarışmanın ardından Göğercin'in vergi kesintisiyle beraber ne kadar kazandığı da merak konusu oldu.

VERGİ UZMANI: YARIŞMACININ ELİNE NET 804 BİN 677 TL GEÇECEKTİR

Vergi uzmanı Ozan Bingöl de "X" hesabından yaptığı paylaşımda "Bugünkü yarışmada 1 milyon liralık soruya doğru cevap veren yarışmacının eline net [1.000.000 - ((1.000.000TL - 23.387tl istisna) x %20 İntikal Vergisi Kesintisi) =] 804.677 TL geçecektir" ifadelerini kullandı.