Milyoner'de üniversite öğrencisinin takıldığı soru pes dedirtti! Seyircilerin yüzde 86'sı bildi

Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya 2. soruda "Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu hangisinin tanımıdır?" sorusu soruldu. Üniversite öğrencisi olan genç, cevaptan emin olamayınca seyirciye sorma joker hakkını kullandı. Seyircilerin yüzde 86'sı "De" yanıtını seçti.