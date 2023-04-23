Milyoner'de üniversite öğrencisinin takıldığı soru pes dedirtti! Seyircilerin yüzde 86'sı bildi
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Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacıya 2. soruda "Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu hangisinin tanımıdır?" sorusu soruldu. Üniversite öğrencisi olan genç, cevaptan emin olamayınca seyirciye sorma joker hakkını kullandı. Seyircilerin yüzde 86'sı "De" yanıtını seçti.
Televizyonun ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner İster programında yarışan Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri üçüncü sınıf öğrencisi Ali Eren Şeker, ikinci soruda zor anlar yaşadı.
"TÜRK ALFABESİNİN 5. HARFİ HANGİSİDİR?"
Yarışmacıya "Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu hangisinin tanımıdır?" sorusu soruldu. Yanıttan emin olamayan yarışmacı, seyirciye sorma joker hakkını kullanma kararı verdi.
SEYİRCİLERİMN YÜZDE 86'SI DOĞRU BİLDİ
Seyircilerin yüzde 86'sı D seçeneği olan "De" yanıtını verdi.Yarışmacı, 4 saniye kala seyircilerin yardımıyla doğru cevabı verdi.